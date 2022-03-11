КаПо предупреждает: враждебные спецслужбы могут попытаться завербовать людей

В пресс-релизе Полиции безопасности (КаПо) отмечается, что в соответствии со статьями 234(2) и 235(1) Пенитенциарного кодекса Эстонской Республики любое содействие и контакт со спецслужбами иностранного государства, в том числе России и Беларуси, наказуемы, вне зависимости от гражданства. КаПо отмечает, что наказуемо также предоставление представителями России и Беларуси информации о пограничных объектах ЭР и объектах военной и внутренней безопасности.

По словам заместителя гендиректора КаПо Александра Тоотса, необходимость оповещения была вызвана активизацией в отношении пересекающих границу лиц со стороны российских спецслужб.

”Мы можем помочь людям, если они сообщат о своем контакте со спецслужбой в другой стране, — сказал Тоотс. — Мы гарантируем тем, кто пришел и рассказал сам, наилучший из возможных выходов из ситуации, в которую они попали из-за иностранных спецслужб. В противном случае при установлении вины эти люди окажутся в одном списке с госизменниками и преступниками, осужденными из антигосударственные действия”. .

КаПо просит всех, кто заметит людей, которые фотографирует приграничные или военные объекты, либо знает кого-то, кто сотрудничает со спецслужбами России и Беларуси, сообщить об этом в Департамент полиции безопасности по электронной почте info24@kapo.ee или по телефону (+372) 612 1455.

Пересекающие границу лица, которые по какой-либо причине не могут отправить электронное письмо, могут сообщить об этом пограничной службе Эстонии в пункте пересечения границы.

Преступления против государства рассматриваются в статьях 231-236 Пенитенциарного кодекса.