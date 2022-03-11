Полиция: цель фейков в соцсетях — расколоть общество на национальной почве

"В последнее время в социальных сетях распространяется очень много ложной информации о том, что, якобы, происходят какие-то множественные физические нападения на людей на национальной почве. Это всё неправда!", — говорит веб-координатор полиции.

"Цель создателей подобной информации — это расколоть общество и уменьшить чувство безопасности, вызвать страх".

Фролова-Арефьев подчкивает, что, как правило, у той информации, которая распространялась в социальных сетях, не было видно, кто является автором и в какое время был опубликован пост. Отследить первоисточник было невозможно.

Как полиция реагирует на такое распространение ложной информации, если первоисточник найти практически невозможно?

"Полиция относится ко всем сообщениям серьезно. Наша задача состоит в том, чтобы все жители нашей страны чувствовали себя в безопасности", — рассказывает Яна о задаче полиции. "Простой человек может проверить информацию, например, посмотрев сводку полицейских новостей за последние сутки на сайте politsei.ee. Если мы говорим о той информации, что, якобы, на кого-то напали с ножом, такие сведения отображаются в сводках. Но таких случаев не было в Эстонии.

Если распространяется информация, в которой вы не уверены, первоисточник отследить невозможно, то не надо делиться ею. В первую очередь, её стоит передать полицеским, дальше мы проконсультируем вас, имело ли такое происшествие место быть или это фейк. Если вы получили от нас подтверждение, что это фейковая информация, обязательно пожалуйтесь на публикацию. Чем больше жалоб будет подано модераторам любой социальной сети, тем быстрее они среагируют и удалят ложную информацию.

"Если вы или ваши друзья стали свидетелем какого-либо происшествия, незамедлительно звоните по номеру 112 и следуйте дальнейшим инструкциям. Если вы встретили вызывающую опасения информацию в интернете, отправляйте её веб-полицейским!", — призывает Яна.

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