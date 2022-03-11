Оказавшиеся под санкциями лица пытаются перевести деньги через эстонские банки
Согласно информации Бюро данных по отмыванию денег, некоторые находящиеся под международными санкциями лица за последнюю неделю несколько десятков раз пытались перевести деньги в эстонские банки или совершить операции с криптовалютой, сообщает Forte.
”К настоящему моменту мы получили более 40 сообщений о применении финансовых санкций”, — сказал глава Бюро данных по отмыванию денег Матис Мяэкер.
В основном речь идет об удержании сделок в банках, но есть и сообщения об отказе сделок с криптовалютой или заморозке имущества.
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