Оказавшиеся под санкциями лица пытаются перевести деньги через эстонские банки

”К настоящему моменту мы получили более 40 сообщений о применении финансовых санкций”, — сказал глава Бюро данных по отмыванию денег Матис Мяэкер.

В основном речь идет об удержании сделок в банках, но есть и сообщения об отказе сделок с криптовалютой или заморозке имущества.