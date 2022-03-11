Экономика
11.03.2022, 12:06

Оказавшиеся под санкциями лица пытаются перевести деньги через эстонские банки

 
ФОТО: Rahapesu Andmebüroo

Согласно информации Бюро данных по отмыванию денег, некоторые находящиеся под международными санкциями лица за последнюю неделю несколько десятков раз пытались перевести деньги в эстонские банки или совершить операции с криптовалютой, сообщает Forte.

”К настоящему моменту мы получили более 40 сообщений о применении финансовых санкций”, — сказал глава Бюро данных по отмыванию денег Матис Мяэкер.

В основном речь идет об удержании сделок в банках, но есть и сообщения об отказе сделок с криптовалютой или заморозке имущества.

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