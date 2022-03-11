В свободном вещании в Эстонии появится новостной канал Україна 24

В перечне каналов свободного вещание Україна 24 будет занимать позицию номер 11.

При просмотре канала Україна 24 в свободном вещании можно будет помимо оригинальной украинской звуковой дорожки выбрать также русский или английский язык, сообщила Levira.

Україна 24 также добавится в беспроводной услуге Elisa Klassik. Если канал не появился автоматически, нужно произвести обновление списка каналов. Канал также будет доступен к просмотру в интернете по адресу https://u24.ua.

”Появление нового канала важно для прибывающих в Эстонию беженцев, поскольку позволит им получать телевизионные новости с родины. Теперь у них будет бесплатный доступ к контенту на украинском языке даже в том случае, если в месте проживания нет интернета или кабельного телевидения”, — сказал директор по технологии и ИТ Levira Кристо Каасан.

По словам Каасана, с начала войны в Украине число каналов, доступных в Эстонии в свободном вещании, практически удвоилось. ”Levira принимает оперативные меры по увеличению числа каналов в свободном вещании. До канала Україна 24 мы уже добавили Euronews на русском языке и France 24 на английском языке, и в общей сложности число телевизионных каналов свободного вещания выросло до семи. Мы продолжим работать во имя того, чтобы ассортимент каналов продолжил увеличиваться”, — отметил Каасан.

Україна 24 — не первый украинский канал в телевизионном вещании в Эстонии. На платформе ERR Jupiter можно смотреть новостной телеканал ICTV, который доносит новости на украинском языке, а также англоязычный канал 1+1 International. Среди услуг Elisa можно найти каналы 1+1 International и Inter+.

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