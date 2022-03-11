ГРАФИК | Смотрите, в каких сферах сейчас больше всего нужны работники!

В прошлом году общее число как вакантных, так и занятых должностей составило около 615 000, из них наибольшая часть — вакансии в обрабатывающей промышленности, в торговле и образовании. Доля вакантных должностей составила 1,8% от общего числа должностей и больше всего вакансий имелось в сфере оптовой и розничной торговли (1669), обрабатывающей промышленности (1638) и в образовании (1365).

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, из всех вакансий 35% было в публичном секторе. ”Самой высокой была доля вакантных должностей в сфере информации и связи, а также финансовой и страховой деятельности, и самой низкой — в сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности”, — сказал он.

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (81%), в том числе в Таллинне (70%), далее следуют Тартуский (5,7%) и Пярнуский уезды (3,8%). Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском и Ляэнеском уездах, а самой низкой — в Пыльваском и Хийуском уездах.

В четвертом квартале на работу было принято 40 540 и уволено 49 469 человек. Оборот рабочей силы, характеризующий ее передвижение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), увеличился по сравнению с четвертым кварталом 2020 года на 10%. ”По количеству как принятых на работу, так и уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности и строительства. По инициативе работодателя уволены 7396 работников, или 15% от общего количества уволенных”, — добавил Таркиайнен.