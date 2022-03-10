Михаил Кылварт: возможности для размещения украинских беженцев в Таллинне на исходе

Михаил Кылварт сказал, что у государства имелся прогноз относительно того, что в Эстонию прибудет большое количество военных беженцев, но у государства не было плана приема и распределения ролей в разрешении кризиса между государством и местными самоуправлениями.

Кылварт констатировал, что нигде не просматривается план на тот случай, если число беженцев станет быстро расти выше прогнозируемого. Мэр столицы отметил, что Таллинн хочет получить от государства информацию о том, какой план на следующий этап — нужно ли быть готовым к "эвакуационному" размещению (кровати в спортзалах) и с какой числа беженцев будет осуществлен переход на "эвакуационное" размещение.

"Это не вопрос лишь размещения, это влияет на качество приёма. Об этом должны быть осведомлены и люди, которые сюда прибывают", — считает Кылварт.

В данный момент плана на следующий этап нет, и Таллинн находится в положении, когда по состоянию на вчерашний вечер запланированные Департаментом социального страхования места для размещения были исчерпаны.

Как сказал градоначальник, сейчас еще были возможности использовать таллиннские резервы и департамент оперативно нашел места, но уже ясно, что всех беженцев вместить в гостиницы мы не сможем.

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет также подчеркнул, что места для размещения беженцев на исходе. "Уже вчера была ситуация, когда забронированные Департаментом социального страхования места в гостиницах были заполнены. Ночью временно решили направить часть людей в волость Ания", — сказал Свет, добавив, что с утра людей вновь стали селить в гостиницах.

Что касается "эвакуационного" размещения, то, по словам Света, это будет для города последней возможностью.

Другие оперативные проблемы

Первичное размещение обеспечено беженцам со стороны государства на 30 дней. "Что будет дальше — сейчас не знает никто. Если есть ожидание, что люди смогут за месяц начать самостоятельную жизнь, то это нереалистично", — считает Кылварт.