На финишную прямую вышел законопроект, усиливающий защиту прав потребителей. Что изменится?

Цель инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о защите прав потребителей (424 SE) – повысить доверие потребителей к сделкам, осуществляемым посредством интернета, а также повысить чувство защищенности. Также законопроект призван модернизировать регулирование нечестных торговых приемов в соответствии с новыми технологиями и электронными возможностями в сфере предоставления как товаров, так и услуг.

Будет повышена эффективность наказаний за нарушение правовых норм, установленных для защиты прав потребителей, что обеспечит равные возможности для конкуренции на рынке. Новые меры наказания и ужесточение действующих мер наказания затронут нарушения, связанные с передачей потребителю обязательной информации при предоставлении товаров или услуг; нарушения, связанные с использованием нечестных торговых приемов; в т.ч. нарушения требований, установленных в отношении информирования о скидках, и иных требований, прописанных в Обязательственно-правовом законе с целью защиты прав потребителей.

Например, запрещена перепродажа билетов на мероприятия, приобретенных при помощи программного обеспечения, позволяющего автоматическое приобретение в нарушение условий покупки билетов. Подобная деятельность ограничивает доступ потребителей к спортивным и культурным мероприятиям, так как перепродажа билетов производится по цене, значительно превышающей изначальную. Также запрещены утверждения или создание впечатления, что отзывы о товарах или услугах опубликованы купившими их или воспользовавшимися ими потребителями, в случае, если продавец не применил разумные меры проверки. Законопроект перенимает в эстонское законодательство соответствующую директиву ЕС, модернизирующую действующие в ЕС нормы защиты прав потребителей и обеспечивающую их более эффективное выполнение.