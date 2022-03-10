ФОТО | В Эстонии прошли стрельбы из американских противовоздушных комплексов

Ракеты запускались с универсальной мобильной бронированной платформы Stryker, в общей сложности было произведено восемь пусков.

”Учения прошли успешно, обнаружение и захват цели как и пуски ракет прошли без эксцессов”, — отметил командир батальона противовоздушной обороны Сил обороны подполковник Танель Лелов.

Совместные маневры, в котрых принимают участие подразделения ПВО Финляндии, части ПВО США, Великобритании и Эстонии, истребители ВВС Бельгии, Польши и Великобритании, а также учебно-тренировочные самолеты L-39 и транспортные самолеты M28 ВВС Эстонии продолжаться на Центральном полигоне Сил обороны.

От Финляндии в маневрах принимает участие полк, оснащенный комплексами ПВО средней дальности NASAMS. Эстонское подразделение оснащено ракетными системами Mistral, части США комплексами ПВО на платформе Stryker, а входящая в состав боевой группы НАТО 1-й пехотной бригады Сил обороны часть ПВО Великобритании укомплектована установками Stormer.

Sabre strike — серия учений, которая проводится под эгидой США с 2010 года. Маневры начались 28 февраля в немецком Визбадене, после чего американские войска выдвинулись на полигоны в Эстонии, Латвии, Литве, Германии, Польше и Чехии. В общей сложности в маневрах задействовано около 13 000 человек из 13 стран.

В этом году учения проводятся зимой, что позволяет отработать взаимодействие войск в сложных условиях. Маневры предполагают проведение боевых стрельб, переброску войск железнодорожным транспортом, отработку дозаправки в воздухе, а также занятий по противовоздушной обороне и нанесению ударов с воздуха.