За рубежом
10.03.2022, 21:46

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (15-й день) | Переговоры в Турции успеха не принесли. Лавров вообще отрицает нападение на Украину

 
По мнению экспертов эта бомба должна была попасть во двор больницы
По мнению экспертов эта бомба должна была попасть во двор больницы
ФОТО: Скриншот
Министры иностранных дел Украины и России встретились сегодня в Турции, чтобы найти пути прекращения войны. Так как Москва по-прежнему требует капитуляции Киева, то успехом переговоры не увенчались. На Россию продолжилось мощное политическое и экономическое давление.
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров в Анталии после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой после 14 дней войны и гибели тысяч человек сделал невероятное заявление, что ”Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны”.
  • Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков вторит Лаврову. На регулярном брифинге он заявил, что 9 марта российская сторона "объявила режим тишины для безопасной эвакуации мирных жителей города" и "абсолютно никаких задач по поражению цели на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла". "Якобы имевший место авиаудар [по больнице Мариуполя] полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории", – сказал он. Если бы не гибли люди от клоунады в исполнении российских дипломатических и вооруженных сил можно было бы улыбнуться.
  • Однако на деле Российские войска пытаются окружить и захватить Киев, Сумы, Харьков, Мариуполь, Николаев и Чернигов, по состоянию на 10 марта им это не удается.
  • В Турции завершились переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Встреча прошла на полях дипломатического форума, во встрече также принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Кулеба заявил, что прогресса нет. Подробнее — здесь.
  • Эстония приостанавливает выдачу туристических виз гражданам России и Беларуси.
  • Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для бизнеса — до 10 сентября юрлица и ИП (резиденты) смогут получить не более $5000 и только для оплаты командировок.
  • Таможенная подкомиссия приняла решение о запрете на экспорт из России сахара до 31 августа.
  • Western Union приостановит работу в России и Беларуси с 24 марта.
  • Google временно ограничивает работу магазина приложений Google Play в России. YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей
  • По данным МВД в Эстонию прибыли по меньшей мере 12 500 военных беженцев из Украины. Детей среди них почти треть.


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