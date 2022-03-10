ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (15-й день) | Переговоры в Турции успеха не принесли. Лавров вообще отрицает нападение на Украину

По мнению экспертов эта бомба должна была попасть во двор больницы ФОТО: Скриншот

Министры иностранных дел Украины и России встретились сегодня в Турции, чтобы найти пути прекращения войны. Так как Москва по-прежнему требует капитуляции Киева, то успехом переговоры не увенчались. На Россию продолжилось мощное политическое и экономическое давление.