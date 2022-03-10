10.03.2022, 21:46
ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (15-й день) | Переговоры в Турции успеха не принесли. Лавров вообще отрицает нападение на Украину
ФОТО: Скриншот
Министры иностранных дел Украины и России встретились сегодня в Турции, чтобы найти пути прекращения войны. Так как Москва по-прежнему требует капитуляции Киева, то успехом переговоры не увенчались. На Россию продолжилось мощное политическое и экономическое давление.
- Министр иностранных дел Сергей Лавров в Анталии после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой после 14 дней войны и гибели тысяч человек сделал невероятное заявление, что ”Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны”.
- Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков вторит Лаврову. На регулярном брифинге он заявил, что 9 марта российская сторона "объявила режим тишины для безопасной эвакуации мирных жителей города" и "абсолютно никаких задач по поражению цели на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла". "Якобы имевший место авиаудар [по больнице Мариуполя] полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории", – сказал он. Если бы не гибли люди от клоунады в исполнении российских дипломатических и вооруженных сил можно было бы улыбнуться.
- Однако на деле Российские войска пытаются окружить и захватить Киев, Сумы, Харьков, Мариуполь, Николаев и Чернигов, по состоянию на 10 марта им это не удается.
- В Турции завершились переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Встреча прошла на полях дипломатического форума, во встрече также принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Кулеба заявил, что прогресса нет. Подробнее — здесь.
- Эстония приостанавливает выдачу туристических виз гражданам России и Беларуси.
- Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для бизнеса — до 10 сентября юрлица и ИП (резиденты) смогут получить не более $5000 и только для оплаты командировок.
- Таможенная подкомиссия приняла решение о запрете на экспорт из России сахара до 31 августа.
- Western Union приостановит работу в России и Беларуси с 24 марта.
- Google временно ограничивает работу магазина приложений Google Play в России. YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей
- По данным МВД в Эстонию прибыли по меньшей мере 12 500 военных беженцев из Украины. Детей среди них почти треть.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.