В Анталье завершились переговоры Лаврова и Кулебы. О чем договорились стороны?

Кулеба: прогресса по перемирию нет

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стороны не договорились ни о каком прекращении огня и что Лавров не обещал никаких гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя.

"Прекращение огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся", — заявил Кулеба и отметил, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией.

"Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения. Но пока их нет, мы будем самоотверженно, жертвуя собой защищать себя, защищать людей от российской агрессии. Надеюсь, что сегодняшний формат будет иметь продолжение", — добавил Дмитрий Кулеба.

Вместе с тем, Кулеба заявил, что готов вновь встретиться с Лавровым в таком же формате (они встречались в Анталье при посредничестве Турции).

Украина не собирается разрабатывать ядерное оружие, подчеркнул Кулеба.

Кулеба заявил, что Лавров предложил трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по ядерной безопасности

Лавров: Россия не нападала на Украину

У министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова иное видение переговоров. "Мы подтвердили, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остается в силе", — заявил Лавров и добавил, что здесь никто и не собирался договариваться о прекращении огня.

Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны, также заявил Лавров: "Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине мы просто… объяснили многократно: наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации".

По его словам, перед началом российской "спецоперации" Украина якобы давно и тщательно планировала нападения на ДНР и ЛНР.