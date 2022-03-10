Полиция разыскивает 15-летнюю девушку

По имеющейся у полиции информации, девушка 8 марта в 19 часов села в автобус, чтобы поехать в Тартумаа. Телефон у нее отключен.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, длинные (до плеч) темно-каштановые волосы. Одета в красную парку Columbia, черные джинсы и бежевые сапоги. С собой имеется черный рюкзак Nike.

Полиция просит всех, кто видел Кармен или обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонить по телефону 112.