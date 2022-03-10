10.03.2022, 17:57
Полиция разыскивает 15-летнюю девушку
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летней Кармен, которая ушла вечером 8 марта из дома в поселке Юуру (волость Рапла).
По имеющейся у полиции информации, девушка 8 марта в 19 часов села в автобус, чтобы поехать в Тартумаа. Телефон у нее отключен.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, длинные (до плеч) темно-каштановые волосы. Одета в красную парку Columbia, черные джинсы и бежевые сапоги. С собой имеется черный рюкзак Nike.
Полиция просит всех, кто видел Кармен или обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонить по телефону 112.