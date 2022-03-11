ВИДЕО | Калле Лаанет о том, чем грозит бесполетная зона: страны НАТО всегда должны быть готовы к войне с Россией

Также Лаанет прокомментировал для Delfi суть нового пакета оборонных возможностей и сказал, что вопрос о государственном оборонном кредите, который бурно обсуждается в последние дни, с повестки дня не снят.

Вы лично и Комиссия по международным делам Рийгикогу поддерживаете введение бесполетной зоны над Украиной. Означает ли это, что НАТО должна быть готова к войне с Россией?

НАТО должна быть готова к войне с Россией в любой момент, потому что мы никогда не знаем, когда путинской России придет в голову идея проверить единство и готовность НАТО к сопротивлению.

Основана ли надежда на то, что введение бесполетной зоны окажет существенную помощь, на надежде, что не произойдет прямой конфронтации между Россией и США или другим союзником по НАТО в воздушном пространстве Украины?

Вводить бесполетную зону имеет смысл только в том случае, если существует реальная возможность реагирования. Должна быть возможность защищать это воздушное пространство. Если Украина сможет защитить свое воздушное пространство, или если его смогут защитить союзники, тогда это имеет смысл. Сегодня в Украине убивают мирных жителей, женщин и детей. Это ужасно, и мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить жизни людей.

Возвращаясь к обороноспособности Эстонии: какие возможности обсуждаются в Министерстве обороны и какие документы могут лечь на стол правительства? Каковы приоритеты?

Когда этот пакет будет готов, общественность об этом узнает.

Как будет финансироваться этот пакет?

После того, как он будет готов и министр финансов и члены правительства его рассмотрят, можно будет принять основанное на прогнозировании государственного бюджета решение о том, каким именно будет это финансирование. Нет смысла опережать события.

В последние дни ведутся оживленные споры по вопросу оборонного займа. Можете ли вы подтвердить, что этот вопрос в настоящее время не обсуждается?