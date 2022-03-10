Таллинн скоро приступит к весенней уборке

”Начало марта выдалось солнечным, и многие горожане стали ждать, что тротуары и велодорожки вот-вот очистят от гранитной крошки. Однако, согласно прогнозам, зима еще не закончилась, ожидаются ночные заморозки, возможны снегопады и слякоть. Температурные колебания становятся причиной гололеда, поэтому уборка гранитной крошки пока не целесообразна. И все же мы приступим к весенней уборке улиц сразу, как только позволят погодные условия, — сказал вице-мэр Владимир Свет. — Находящиеся в городской собственности дороги, парковки, пешеходно-велосипедные дорожки, дорожные зеленые островки и остановки общественного транспорта должны быть чистыми к концу апреля. Чистое городское пространство важно для здоровья и благополучия всех жителей города”.

Снежная зима и колебания температур стали причиной появления сильного гололеда и наледи на дорогах и улицах, для борьбы с которыми партнеры города, оказывающие услугу уборки, применили 2248 тонн гранитной крошки на тротуарах и 9447 тонн хлоридов на проезжей части. Интенсивное использование шипованной резины привело к тому, что на обочинах скопилось много разъезженных и превратившихся в пыль материалов дорожного покрытия. Тротуары и велодорожки покрыты гранитной крошкой, а также принесенным ветром мусором — ветками, окурками и прочим. Тающий снег делает очевидным, что некоторые хозяева не убирают за своими домашними животными, выводя их на прогулку. В зеленых зонах из-под снега показывается принесенный ветром мусор.