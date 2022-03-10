Таллинн скоро приступит к весенней уборке
Таллинн приступит к весенней генеральной уборке дорог и улиц города сразу, как только позволят погодные условия. Работы должны завершиться не позднее 30 апреля.
”Начало марта выдалось солнечным, и многие горожане стали ждать, что тротуары и велодорожки вот-вот очистят от гранитной крошки. Однако, согласно прогнозам, зима еще не закончилась, ожидаются ночные заморозки, возможны снегопады и слякоть. Температурные колебания становятся причиной гололеда, поэтому уборка гранитной крошки пока не целесообразна. И все же мы приступим к весенней уборке улиц сразу, как только позволят погодные условия, — сказал вице-мэр Владимир Свет. — Находящиеся в городской собственности дороги, парковки, пешеходно-велосипедные дорожки, дорожные зеленые островки и остановки общественного транспорта должны быть чистыми к концу апреля. Чистое городское пространство важно для здоровья и благополучия всех жителей города”.
Снежная зима и колебания температур стали причиной появления сильного гололеда и наледи на дорогах и улицах, для борьбы с которыми партнеры города, оказывающие услугу уборки, применили 2248 тонн гранитной крошки на тротуарах и 9447 тонн хлоридов на проезжей части. Интенсивное использование шипованной резины привело к тому, что на обочинах скопилось много разъезженных и превратившихся в пыль материалов дорожного покрытия. Тротуары и велодорожки покрыты гранитной крошкой, а также принесенным ветром мусором — ветками, окурками и прочим. Тающий снег делает очевидным, что некоторые хозяева не убирают за своими домашними животными, выводя их на прогулку. В зеленых зонах из-под снега показывается принесенный ветром мусор.
Свет пояснил, что приступить к весенней городской генеральной уборке можно будет, когда снег сойдет с обочин, а температура воздуха позволит провести влажную уборку. ”Вскоре мы сможем начать очистку проезжей части и тротуаров техникой для сухой уборки и подметально-всасывающими пылеуборочными машинами. Влажную уборку улиц еще нельзя проводить, поскольку замерзающая на дорогах вода вызовет гололед и создаст опасность для участников движения. Обычно мы приступаем к мытью улиц в середине апреля, но, если позволят погодные условия, можно сделать это и раньше”, — сказал Свет и добавил, что повреждения дорожного покрытия и ямы, появившиеся зимой, сейчас устраняют в круглосуточном режиме.
Для очистки обочин от скопившегося за зиму сора нужно проводить чистку несколько раз. Одновременно с этим начнется уборка дорог, лестниц, остановок общественного транспорта, мостов, виадуков и других дорожных объектов. Особое внимание уделяется велосипедным и пешеходным дорожкам и павильонам на остановках общественного транспорта, на которых нужно собрать использованную для борьбы с оледенением гранитную крошку. Зеленые зоны первым делом очистят от налетевшего мусора, более основательная чистка будет возможна, когда поверхность подсохнет.
Уборка гранитной крошки с прилегающих к недвижимости тротуаров — задача собственников недвижимости. Для уменьшения в городе количества пыли желательно очистить тротуары до уборки проезжей части, чтобы ветер не приносил пыль и грязь на уже убранные дороги, тогда воздух в городе будет чище.