Можно ли в Эстонии расплачиваться российскими картами на базе UnionPay и снимать деньги в банкоматах?

Для оказавшихся в Эстонии россиян остается надежда только на карты на базе китайской платежной системы UnionPay. Однако можно ли их использовать в Эcтонии для оплаты покупок и снятия наличных?

Luminor, LHV и Coop Pank сообщили, что их терминалы не принимают платежи с данных карт, снять деньги в банкоматах этих банков также не получится, так как обслуживаются лишь карты Visa и Mastercard.

Зато Swedbank сообщил, что еще с 1 января 2019 года платежные терминалы банка принимают карточки UnionPay. Тем не менее, снять наличные в банкоматах Swedbank с помощью такой карточки невозможно.

На момент публикации SEB не ответил на запрос Delfi, однако на англоязычной версии сайта банка указано, что карточки UnionPay не обслуживаются.