Можно ли в Эстонии расплачиваться российскими картами на базе UnionPay и снимать деньги в банкоматах?
В связи с войной в Украине Visa и Mastercard объявили, что уходят из России. С сегодняшнего дня все карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории РФ, но ими нельзя будет расплачиваться за границей.
Для оказавшихся в Эстонии россиян остается надежда только на карты на базе китайской платежной системы UnionPay. Однако можно ли их использовать в Эcтонии для оплаты покупок и снятия наличных?
Luminor, LHV и Coop Pank сообщили, что их терминалы не принимают платежи с данных карт, снять деньги в банкоматах этих банков также не получится, так как обслуживаются лишь карты Visa и Mastercard.
Зато Swedbank сообщил, что еще с 1 января 2019 года платежные терминалы банка принимают карточки UnionPay. Тем не менее, снять наличные в банкоматах Swedbank с помощью такой карточки невозможно.
На момент публикации SEB не ответил на запрос Delfi, однако на англоязычной версии сайта банка указано, что карточки UnionPay не обслуживаются.