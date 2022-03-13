Экономика
13.03.2022, 12:10

Эксперт — о росте цен в Эстонии: "Спасение утопающих дело рук самих утопающих. И неплохо было бы научиться плавать"

 
Лий Саммлер
Лий Саммлер lii.sammler@maaleht.ee
По словам Марье Йосинг область туризма во второй половине года не восстановится.
По словам Марье Йосинг область туризма во второй половине года не восстановится.
Foto: Jaanus Lensment

Эстонский институт конъюнктуры (Eesti Konjunktuuriinstituut) совместно с Университетом естественных наук (Maaülikool) провели исследование, в котором изучили, какую опасность несёт в себе прерывание цепочек поставок. ”Мы пытались продумать самые ужасающие сценарии, но у ученых даже не поднялась рука обрисовать нынешнюю реальность”, — признаётся в разговоре с Maaleht глава Института конъюнктуры Марье Йозинг.

Производство в одной стране получает ресурсы из какой-то другой и отсутствие какого-либо исходного материала может разрушить всю цепочку. Лучшим примером является российский газ, который на своих производствах использует вся Европа.

Сейчас еще никто не может реально оценить тот хаос, который царит в глобальной экономике и как нам это аукнется. 

RusDelfi
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