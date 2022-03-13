Эксперт — о росте цен в Эстонии: "Спасение утопающих дело рук самих утопающих. И неплохо было бы научиться плавать"

Производство в одной стране получает ресурсы из какой-то другой и отсутствие какого-либо исходного материала может разрушить всю цепочку. Лучшим примером является российский газ, который на своих производствах использует вся Европа.

Сейчас еще никто не может реально оценить тот хаос, который царит в глобальной экономике и как нам это аукнется.