13.03.2022, 12:10
Эксперт — о росте цен в Эстонии: "Спасение утопающих дело рук самих утопающих. И неплохо было бы научиться плавать"
Foto: Jaanus Lensment
Эстонский институт конъюнктуры (Eesti Konjunktuuriinstituut) совместно с Университетом естественных наук (Maaülikool) провели исследование, в котором изучили, какую опасность несёт в себе прерывание цепочек поставок. ”Мы пытались продумать самые ужасающие сценарии, но у ученых даже не поднялась рука обрисовать нынешнюю реальность”, — признаётся в разговоре с Maaleht глава Института конъюнктуры Марье Йозинг.