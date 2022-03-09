Ратас: поддержка Центристской партии снизилась из-за Украины

Опубликованные сегодня результаты очередного опроса показали, что Центристская партия оказалась лишь на четвертом месте с рейтингом в 16,6%.

23 февраля Рийгикогу принял заявление в поддержку украинскому народу, суверенитету и территориальной целостности Украины, но десять членов Рийгикогу от Центристской партии отказались поддержать заявление.

"Это был неверный шаг. Он был исправлен 25 февраля. Но, видимо, в этот короткий период наши избиратели отреагировали на него", — сказал Ратас ERR.

По словам главы центристов, свое влияние также оказало обсуждение и последующее расторжение договора о сотрудничестве между Центристской партией и российской партией власти "Единая Россия".