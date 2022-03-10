Посол Эстонии в Украине: покинул страну из соображений безопасности, но хочу вернуться обратно

По словам посла, большая часть дипломатов на данный момент покинула Украину. "Если в городе начнутся военные действия, то будет уже поздно. Посол Греции, например, сейчас застрял в Мариуполе. Теперь он занимается не работой, а ищет способы выжить".

"По словам находящихся в Киеве людей, ситуация там стабильна — настолько, насколько это возможно в условиях войны. Людей стало меньше, поэтому еда в магазинах есть, топливо на заправках тоже. Сирены, однако, почти не умолкают, и в пригородах ведутся бои", — делится впечатлениями посол.

Кууск рассказал, что поскольку и во Львове появились признаки того, что город может скоро подвергнуться удару, то он решил вернуться в Эстонию. В Киеве, однако, осталась небольшая часть работников посольства. Сам дипломат хочет как можно скорее вернуться в Украину.

"Находясь во Львове, в день я слышал по три-пять сирен, поэтому пришлось искать ближайшее убежище". Сейчас ведутся переговоры о том, как и где посол продолжит работу. Обсуждается вариант работы в Эстонии или ближе к Украине — например в Польше.

Не все эстонцы хотят эвакуироваться

По словам Кууска, эстонцев, которые живут в Украине на постоянной основе, сотни. "Большинство из них не хочет покидать Украину. Тех же, кто зарегистрировал свое краткосрочное пребывание в стране, еще десятки. Некоторые хотят уехать, но из некоторых районов это на данный момент не представляется возможным", — поведал посол.

По его словам, сейчас два основных пути для эвакуации — через запад страны или в сторону Молдовы. В последнем случае, однако, стоит избегать Приднестровья, которое находится под влиянием Москвы.

Кууск говорит, что у многих возникли проблемы с документами — например, оказалось, что они не действительны. "Мы людям, конечно, помогли. Однако прошу всех — если вы находитесь в Эстонии или за рубежом, убедитесь, что у ваших документов не истекает срок действия", — напомнил дипломат.

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