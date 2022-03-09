Для приема заявлений от украинских беженцев полиция создаст мобильные пункты обслуживания

"Речь идет об упрощенном, быстром делопроизводстве. Решение принимается обычно в течение одного дня. Но сама карточка с видом на жительство еще какое-то время делается, на этот процесс может уйти до 30 дней", — сказал вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Комуссаар.

"Через веб-сайт можно получить номерок в бюро обслуживания Таллинна на улицах Таммсааре и Пинна, а также в Йыхви, Тарту, Раквере и Пярну. Кроме того, мы занимаемся подготовкой к открытию мобильных пунктов обслуживания и в других уголках Эстонии, где уже размещены прибывшие в страну военные беженцы. Информация о точном месторасположении этих мобильных пунктов будет опубликована на следующей неделе", — добавил Комусаар.

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