Могут ли сбои в электроснабжении Чернобыльской АЭС отразится на Эстонии? Власти успокаивают

На данный момент в Чернобыле нет работающих ядерных реакторов, однако электроэнергия все же необходима для охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива.

Без электроэнергии вода в бассейне отработанного ядерного топлива начнет нагреваться и превращаться в пар. Для того, чтобы вода полностью испарилась и образовалось радиоактивное загрязнение, должны пройти дни или даже недели без электропитания. Но даже при этом загрязнение останется локальным и не будет представлять опасности для Эстонии из-за большой удаленности от Чернобыльской АЭС.

"Хочу подчеркнуть, что каким бы ни был возможный ущерб от повреждения радиоактивных материалов или атомных электростанций на территории Украины, он не вызовет ситуацию, при которой жителям Эстонии нужна будет защита от радиоактивного излучения", - сказал глава Департамента окружающей среды Райнер Вакра.

Департамент заверяет, что круглосуточно следит за информацией о радиационном излучении и по его наблюдениям радиационный фон на Украине находится в пределах нормы.

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