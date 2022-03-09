Кая Каллас обратилась к жителям России: дорогие друзья, Европейский союз действует не против вас

По словам премьер-министра Каи Каллас, в 2014 году Украина попала под удар, потому что она хотела присоединиться к Европейскому союзу, а в 2022 году подверглась маштабному военному вторжению, потому что хотела по праву занять свое место среди свободных и демократических европейский государств.

”Как сказал один сотрудник гуманитарной организации: во время конфликта всегда следите за тем, куда бегут беженцы. Во время нынешней войны они бегут в Европейский союз, а не в Россию”, — сказала премьер-министр Кая Каллас, выступая в Страсбурге, и добавила, что мы должны поддерживать украинскую власть и жителей страны всеми возможными способами.

”Предложить Украине перспективу вступления в Европейский союз не только в наших интересах — это наш моральный долг. Украина борется не только за себя, но и за Европу. Если не сейчас, то когда?!” — призвала премьер-министр Европейский парламент претворить в жизнь мечту Украины о Европе.

По словам Каллас, мир уже не станет таким, как до 24 февраля 2022 года. ”В будущем мы будем говорить о том, что было ”до” и что пришло ”после”, — сказала Каллас. По ее словам, Европейский союз был в числе первых представителей свободного мира, отреагировавших на агрессию. ”Мы действительно поступали как геополитический союз”, — сказала премьер-министр.

Премьер-министр подчеркнула, что мы должны направить свой изменившийся настрой на создание умной политики сдерживания. ”Мы должны действовать с прицелом на будущее. Нам нужно быть стратегически терпеливыми, потому что мир воцарится еще не завтра. Россия предполагает, что мы скоро будем готовы сделать шаг назад”, — подчеркнула Каллас. ”Это значит, что мы должны продолжить поддерживать тех, кто борется за независимость Украины, чтобы у санкций и изоляционных мер было время проявить все свое влияние”, — сказала Каллас.