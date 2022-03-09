Кая Каллас обратилась к жителям России: дорогие друзья, Европейский союз действует не против вас
Премьер-министр Кая Каллас произнесла сегодня в Европейском парламенте речь о ситуации в Украине и обсудила с депутатами ситуацию с безопасностью в Европе и роль Европы в изменившемся мире.
По словам премьер-министра Каи Каллас, в 2014 году Украина попала под удар, потому что она хотела присоединиться к Европейскому союзу, а в 2022 году подверглась маштабному военному вторжению, потому что хотела по праву занять свое место среди свободных и демократических европейский государств.
”Как сказал один сотрудник гуманитарной организации: во время конфликта всегда следите за тем, куда бегут беженцы. Во время нынешней войны они бегут в Европейский союз, а не в Россию”, — сказала премьер-министр Кая Каллас, выступая в Страсбурге, и добавила, что мы должны поддерживать украинскую власть и жителей страны всеми возможными способами.
”Предложить Украине перспективу вступления в Европейский союз не только в наших интересах — это наш моральный долг. Украина борется не только за себя, но и за Европу. Если не сейчас, то когда?!” — призвала премьер-министр Европейский парламент претворить в жизнь мечту Украины о Европе.
По словам Каллас, мир уже не станет таким, как до 24 февраля 2022 года. ”В будущем мы будем говорить о том, что было ”до” и что пришло ”после”, — сказала Каллас. По ее словам, Европейский союз был в числе первых представителей свободного мира, отреагировавших на агрессию. ”Мы действительно поступали как геополитический союз”, — сказала премьер-министр.
Премьер-министр подчеркнула, что мы должны направить свой изменившийся настрой на создание умной политики сдерживания. ”Мы должны действовать с прицелом на будущее. Нам нужно быть стратегически терпеливыми, потому что мир воцарится еще не завтра. Россия предполагает, что мы скоро будем готовы сделать шаг назад”, — подчеркнула Каллас. ”Это значит, что мы должны продолжить поддерживать тех, кто борется за независимость Украины, чтобы у санкций и изоляционных мер было время проявить все свое влияние”, — сказала Каллас.
”Мы в Европейском союзе должны сделать больше, чтобы быстрее уменьшить свою энергетическую зависимость от российского газа и нефти”, — сказала премьер-министр и добавила, что это поможет и зеленой революции.
Премьер-министр Каллас обратилась и напрямую к жителям России. ”Дорогие друзья в России, Европейский союз действует не против вас. Цель наших действий — изолировать президента Путина и его правительство, которые развязали жестокую войну против Украины”. Она добавила, что мы по-прежнему надеемся увидеть Россию демократической и стабильной, уважающей своих соседей и руководствующейся принципами правового государства.
Премьер-министр остановилась также на необходимости пробить стену путинской лжи, которая оставила и обычных россиян без доступа к правдивой информации. ”Это трудная задача, мы должны мобилизовать свой технологический потенциал, чтобы выиграть битву за правду. И безусловно интернет-платформы играют в этом огромную роль”, — сказала Каллас.
По словам премьер-министра, в тесном сотрудничестве с НАТО необходимо сделать оборону Европы более эффективной. ”Укрепление европейской обороны означает разумное и согласованное планирование расходов. Мы должны сконцентрироваться на компетенциях, которые страны в одиночку не могут себе позволить, например, на противоракетной обороне, предназначенной для защиты от стратегический ракет”, — пояснила она.
Помимо согласованной реакции государств Каллас отметила также отклик гражданского общества. ”Наши граждане тоже отреагировали. Они открыли свои кошельки и свои сердца. Они принимают беженцев, часто селят их в своих домах. Они участвуют в гуманитарных миссиях в качестве добровольцев. Они собирают еду, одежду и лекарства для тех, кто спасается от войны”, — сказала премьер-министр. ”Наши граждане демонстрируют доброту и великодушие, которые переполняют меня гордостью за то, что я эстонка и что я — европейка”, — сказала она.
Премьер-министр Каллас стала первым главой правительства, выступившим в инициированной спикером Европейского парламента Робертой Метсолой серии заседаний ”Это Европа”, куда в дальнейшем планируется пригласить руководителей государств и правительств всех 27 стран Евросоюза.