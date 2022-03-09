ФОТО | Эстонский Красный Крест отправил первые грузовики с помощью Украине

По словам генерального секретаря Красного Креста Эстонии Арви Перва, желание жителей Эстонии поддержать жителей Украины оказалось выше ожидаемого, а количество предложений помощи и сотрудничества увеличивается с каждым днем. ”Мы собрали много пожертвований в магазине по переработке отходов Punane Ristik . Однако для нас стало приятной неожиданностью, что по просьбе Красного Креста Украины многие люди и организации решили по собственной инициативе открыть сотни пунктов сбора по всей стране. Руку помощи протянули как дети из детских садов, так и предприятия, и благодаря большой готовности жителей Эстонии помочь, мы сможем отправить в Украину 13 грузовиков с необходимой помощью”, — сказал Арви Перв.

Сейчас мы не собираем помощь по всей Эстонии, но некоторые регионы (например, Пярну) продолжают собирать ее в сотрудничестве с местными самоуправлениями для прибывших. Сбор денежных средств также продолжается, поскольку потребность в гуманитарной помощи высока и постоянно растет. ”Сбор, сортировка и транспортировка материальной помощи занимает много времени, поэтому в настоящее время наиболее эффективно поддержать жителей Украины денежным пожертвованием. Таким образом, около 4000 волонтеров Красного Креста, которые находятся в Украине, могут предложить людям, которых затронула гуманитарная катастрофа, именно ту помощь в которой они в данный момент больше всего нуждаются”, — пояснил Арви Перв. Он добавил, что если от Красного Креста Украины поступит новый запрос о помощи в отправке предметов первой необходимости, Красный Крест Эстонии будет готов организовать новый сбор.