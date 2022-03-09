Глава военной разведки Эстонии: окружение Киева может быть вопросом времени. Но взятие города — совсем другое дело

Полковник Гросберг сказал в беседе с Delfi, что захват Киева неосуществим, если только Россия не планирует полностью разрушить регион с населением в 4 миллиона.

- Как долго российские войска в нынешнем напряженной ситуации смогут продержаться — не возникнет ли у них необходимость уйти, если дальше не пройти?

- Это не так просто, и законам математики не подчиняется. Это зависит от настолько многих переменных, что оценивать трудно. Мы можем сказать, сколько еще подразделений не участвовали в боях, но это как игра в шахматы, в которой есть и прямые атаки, и тактические отходы.

- Если Киев будет окружен, то существует опасность, что скоро оттуда больше нельзя будет выйти?

- Особенно с южной стороны еще есть свободные пути. Продвижение российских войск было более удачным на западном берегу Днепра. Там ближайшие подразделения находятся в 30 километрах от центра Киева, но с южной стороны еще можно выйти из города. На восточном берегу Днепра ситуация несколько лучше, там до ближайших подразделений 70 километров. На обоих берегах еще есть пути, по которым можно организовать эвакуацию.

- Окружение Киева — это вопрос времени?

- Окружение Киева может быть и является вопросом времени. Но взятие Киева — это совсем другое дело. Это значительно сложнее. Захватить город, в котором вместе с предместьями 4 миллиона жителей, нынешними силами неосуществимо, если конечно не использовать тактику, подобную Грозному или Сирии, когда не остается камня на камне.

- Что происходит сейчас в Мариуполе, почему люди оттуда не выходят?

- В Мариуполе оговоренный гуманитарный коридор не установлен. Не могу сказать, состоит ли проблема в том, что принятые на высшем политическом уровне решения не доходят до тактического уровня. Гуманитарные коридоры пытаются открыть уже несколько дней. Как только колонны начинаются двигаться, они попадают под огонь, и в результате очень многие не смогли оттуда выбраться.

- В чем с точки зрения России логика причинения потерь гражданскому населению?