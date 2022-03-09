В районных управах Таллинна начинается сбор предметов первой необходимости для беженцев из Украины
Таллинн через районные управы организует сбор предметов первой необходимости для прибывших сюда военных беженцев из Украины. Прием вещей начнется в четверг, 10 марта.
”Таллинцы активно участвуют в сборе пожертвований, их поддержка и теплый прием очень важны для украинцев, часть беженцев покинули свои дома в спешке, захватив лишь небольшую сумку с личными вещами. Нам пришлось реорганизовать работу Центра встречи беженцев и проводить сбор пожертвований в другом месте, так как в связи с ростом числа прибывших помещения стали использоваться в качестве зоны ожидания. Поэтому просим в дальнейшем относить их в пункты сбора, расположенные при районных управах, оттуда они будут поступать на крупные склады для сортировки и уже после этого достигнут нуждающихся в помощи”, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина.
”Мы составили перечень вещей, которые сейчас наиболее необходимы — надеюсь, что каждый найдет, чем помочь. Благодарим всех, кто уже сделал пожертвование, это сделано от всего сердца”. Бешкина подчеркнула, что принимаются только чистые и целые вещи, одежда и обувь в хорошем состоянии. Что касается сладостей, необходимо следить за отметкой даты ”годен до”, не стоит нести просроченные продукты.
Большая часть прибывших — женщины разного возраста, а также дети и молодежь разного пола, поэтому прежде всего необходимы следующие вещи.
Для женщин разного возраста:
Чистая, целая, отглаженная одежда в хорошем состоянии для повседневной носки;
новое, неиспользованное нижнее белье;
новые носки, чулки, гольфы;
обувь разных размеров в хорошем состоянии или новая — уличная (преимущественно весенняя), удобная обувь для носки в помещении, новые тапочки;
гигиенические принадлежности (в особенности шампунь, бальзам или 2в1, крем для лица, дезодорант, гигиенические прокладки, тампоны, зубная паста, зубные щетки, резинки для волос, маникюрные ножницы и другие новые принадлежности для маникюра);
спицы, крючки для вязания, пряжа, нитки и прочие принадлежности для рукоделия, пазлы и другие предметы для проведения досуга.
Детям и молодежи (как для девушек, так и для юношей):
чистая, выглаженная одежда в очень хорошем состоянии (для младенцев, маленьких детей, школьников, подростков и молодежи до 18 лет);
обувь для детей и подростков (для юношей вплоть до размера 48/50);
новое нижнее белье;
новые носки для детей разного возраста, детские колготки (новые или в очень хорошем состоянии);
игрушки для детей разного возраста (мягкие игрушки, лего и т.д.);
настольные игры, например, домино, шахматы и т.д. (коробки с пазлами нужно заклеить скотчем, пазлы без коробки завернуть в пленку, чтобы не рассыпались);
детские книги для детей разного возраста (на английском, украинском, русском или эстонском языках);
новые комплекты цветных карандашей и альбомы для рисования, раскраски;
гигиенические принадлежности для молодежи (в т.ч. одноразовые бритвы для юношей);
детские подгузники для малышей, влажные салфетки;
одежда для беременных, вещи для младенцев (включая соски и пустышки);
еда для младенцев (молочные смеси, еда в баночках и проч.).
Дети также ждут сладости, например, маленькие пачки конфет, шоколадки, орехи и батончики мюсли, соки с трубочками, чайные напитки и проч.
Принести вещи можно начиная с четверга, 10 марта, по следующим адресам:
Кесклиннаская районная управа (Нунне, 18, по будням 9–16)
Мустамяэская районная управа (Вильде теэ, 118, с понедельника по четверг 8.15–17, по пятницам 8.15–16), подробнее на странице районной управы в Facebook
Кристийнеская районная управа (Металли, 5) с понедельника по пятницу в течение рабочего дня (перерыв 13–14).
Общинный дом Пыхья-Таллинна (Кари, 18, с понедельника по четверг 8.15–17, по пятницам 8.15–16) — принимаются только гигиенические принадлежности, подгузники, новое белье, носки и т.п.
Ласнамяэская районная управа (по понедельникам 8.15–18, со вторника по четверг 8.15–17, по пятницам 8.15–16), на месте помогут работники инфостола. С дополнительными вопросами (например, что сейчас нужно больше всего) обращаться: Павел Корнев, тел. 534 37511
Пиритаская районная управа: по понедельникам 14–18; по вторникам 9–12, по четвергам 9–12 ja 14–16.
Ныммеская районная управа открывает три пункта приема:
- Ныммеская районная управа (Валдеку,13, по понедельникам 8.15–18; со вторника по четверг 8.15–17; по пятницам 8.15–16)
- Ныммеский культурный центр (пл. Туру, 2, с понедельника по четверг 15–21; по субботам и воскресеньям 10–15)
- Молодежный центр Пяэскюла (б. Ряннаку, 1, с понедельника по пятницу 13–19), в остальное время — по договоренности.
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