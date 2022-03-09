В районных управах Таллинна начинается сбор предметов первой необходимости для беженцев из Украины

”Таллинцы активно участвуют в сборе пожертвований, их поддержка и теплый прием очень важны для украинцев, часть беженцев покинули свои дома в спешке, захватив лишь небольшую сумку с личными вещами. Нам пришлось реорганизовать работу Центра встречи беженцев и проводить сбор пожертвований в другом месте, так как в связи с ростом числа прибывших помещения стали использоваться в качестве зоны ожидания. Поэтому просим в дальнейшем относить их в пункты сбора, расположенные при районных управах, оттуда они будут поступать на крупные склады для сортировки и уже после этого достигнут нуждающихся в помощи”, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина.

”Мы составили перечень вещей, которые сейчас наиболее необходимы — надеюсь, что каждый найдет, чем помочь. Благодарим всех, кто уже сделал пожертвование, это сделано от всего сердца”. Бешкина подчеркнула, что принимаются только чистые и целые вещи, одежда и обувь в хорошем состоянии. Что касается сладостей, необходимо следить за отметкой даты ”годен до”, не стоит нести просроченные продукты.

Большая часть прибывших — женщины разного возраста, а также дети и молодежь разного пола, поэтому прежде всего необходимы следующие вещи.

Для женщин разного возраста:

Чистая, целая, отглаженная одежда в хорошем состоянии для повседневной носки;

новое, неиспользованное нижнее белье;

новые носки, чулки, гольфы;

обувь разных размеров в хорошем состоянии или новая — уличная (преимущественно весенняя), удобная обувь для носки в помещении, новые тапочки;

гигиенические принадлежности (в особенности шампунь, бальзам или 2в1, крем для лица, дезодорант, гигиенические прокладки, тампоны, зубная паста, зубные щетки, резинки для волос, маникюрные ножницы и другие новые принадлежности для маникюра);

спицы, крючки для вязания, пряжа, нитки и прочие принадлежности для рукоделия, пазлы и другие предметы для проведения досуга.

Детям и молодежи (как для девушек, так и для юношей):