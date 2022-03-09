Мошенники наживаются на войне: распространяются фишинговые письма с призывом оказать "гуманитарную помощь" Украине

Также поступило одно сообщение о мошенническом звонке — человеку позвонили от имени ”миграционного департамента” и сказали, что собирают деньги в помощь Украине. Естественно, никто таких образом по телефону денег не собирает и такие звонки следует прерывать. Если вы получите такой звонок, прервите его и по возможности передайте информацию своему веб-полицейскому.