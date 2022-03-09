Новости Эстонии
09.03.2022, 14:23

Мошенники наживаются на войне: распространяются фишинговые письма с призывом оказать "гуманитарную помощь" Украине

 
Kontor stock
Kontor stock
Foto: Mana Kaasik

Ситуацию в мире пытаются использовать и мошенники. Эстонской полиции поступила информация о фишинговых письмах с призывом оказать гуманитарную помощь Украине и перевести криптовалюты, например, Bitcoin.

По данным полиции сбора таких пожертвований не происходит. Распростроаняемые тактим образом письма являются мошенничеством.

Также поступило одно сообщение о мошенническом звонке — человеку позвонили от имени ”миграционного департамента” и сказали, что собирают деньги в помощь Украине. Естественно, никто таких образом по телефону денег не собирает и такие звонки следует прерывать. Если вы получите такой звонок, прервите его и по возможности передайте информацию своему веб-полицейскому.

Официальную информацию о возможности поддержать Украину через эстонские организации можно найти на сайте https://www.ukrainaheaks.ee/. Также сбор пожертвований организует Красный Крест.

RusDelfi
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