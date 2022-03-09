В Эстонии запретили еще один российский телеканал

Департамент установил, что в передачах РБК нарушались требования закона о медиауслугах в виде провоцирования ненависти на национальной почве.

Предписание департамента запрещает всем телекоммуникационным компаниям ретранслировать РБК в Эстонии. Запрет также распространяется на ретрансляцию передач РБК на видеохостинге Youtube.

Ранее, с 25 февраля в Эстонии вступил в силу запрет на ретрансляцию телеканалов "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International. Вынося это предписание, в TTJA тогда не исключили, что в будущем число телеканалов, трансляция которых в Эстонии запрещена, может увеличиться.

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