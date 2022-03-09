Эстонская разведка: российская армия готовится атаковать Киев и Одессу

”Последние 48 часов оборонительные рубежи Украины сохранялись. Россия не смогла сделать ничего нового. Ситуация все та же — кольца окружения те же. Гуманитарные коридоры не запущены. Если говорить о Киеве, то можно сказать, что есть признаки подготовки к дальнейшим атакам. На западе в Ирпене идут масштабные сражения, город осажден российскими войсками”, — сообщил Гросберг.

По его словам, русским не удалось существенно продвинуться и они готовятся атаковать с запада. Захватить Сумы не удалось, но попытки будут продолжаться, поскольку нужно освободить войска для нападения на Киев. Также осуществляются попытки осады городов в сторону Крыма, чтобы подготовиться к атаке на Одессу.

Вице-канцлер МВД по внутренней безопасности, охране правопорядка и миграционной политике Вейко Коммусаар сообщил в свою очередь, что с сегодняшнего дня беженцы могут ходатайствовать о временной защите, которая, помимо прочего, гарантирует вид на жительство сроком на один год, медицинскую страховку, и, например, возможность получать образование.

В большинстве случаев решение о временной защите принимается в течение одного дня. Для его получения необходимо обратиться в Департамент полиции и погранохраны и забронировать время. Также можно позвонить на инфотелефон полиции.

По словам Коммусаара, к настоящему моменту в Эстонию приехало 10 500 человек, часть из которых использовали Эстонию в качестве транзитной страны.