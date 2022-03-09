Пункты приема украинских военных беженцев будут открыты в четырех городах

”Открытый на прошлой неделе в Таллинне центр приема является хорошим примером того, как обеспечить первую необходимую помощь прибывшим из Украины людям. На днях похожие центры приема откроются в каждом регионе. Надеемся, что это поможет немного снизить нагрузку столицы”, — поделилась руководитель кризисной помощи Департамента социального страхования Кайса Юпрус-Тали.

Всех прибывших в пункт приема людей зарегистрируют, там же оценят их потребности в помощи. При поддержке местных самоуправлений в пунктах приема созданы необходимые условия: зоны отдыха, игровые уголки для детей, книги и игрушки, которые можно будет взять с собой, интернет-пункт, питание и т.д. При необходимости будет предоставлена и необходимая одежда. Экспресс-тестирование на Covid будет также обеспечено всем прибывшим. При поддержке Департамента социального страхования на месте будет обеспечена психосоциальная кризисная и первичная психологическая помощь.

В случае если у человека нет в Эстонии близких людей и ему необходима помощь в поиске жилья, Департамент социального страхования направит его в организованное государством место временного проживания. ”На прошлой неделе мы приступили к заключению договоров с учреждениями для расселения людей в частном секторе по всей Эстонии, именно для того, чтобы обеспечить военным беженцам временный кров. На сегодняшний день переговоры подходят к концу, и мы надеемся заключить договор с 44 учреждениями для временного проживания людей”, — сообщила Юпрус-Тали.