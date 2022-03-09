Министр обороны Лаанет в Ида-Вирумаа: самое главное — сохранить сплоченность эстоноземельцев

В Нарвском колледже Тартуского университета министр обороны обсудил с жителями Нарвы и мэром Катри Райк ситуацию с безопасностью в Эстонии.

”В настоящее время особое значение имеет сохранение сплоченности эстоноземельцев. Война в Украине по-своему затронула всех нас, и агрессия Кремля изменила мир для всех нас, но как народ и общество мы держимся вместе и помогаем Украине”, — сказал министр обороны.

”Поэтому я считаю важным разъяснить на месте народу в Ида-Вирумаа готовность Сил обороны и союзнических подразделений НАТО к защите Эстонского государства и в целом текущую картину безопасности”, — добавил он.

Члены Нарвской дружины Кайтселийта рассказали о последних мероприятиях и учениях в регионе и признали, что молодежная работа с Noored Kotkad и Кodutütred набирает обороты и число их членов растет.

В ходе своего визита в Ида-Вирумаа министр обороны Калле Лаанет также встретился с представителями порта Силламяэ и Viru Keemia Grupp, где основными темами обсуждения были энергетическая безопасность, а также ситуация с безопасностью в мире в более широком плане.

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