Правление Isamaa исключило из партии пять членов

Ранее председателю партии Isamaa Хелиру-Валдору Сеэдеру были отправлены два обращения о деятельности этих четырех политиков.

Одно из них было направлено совместно Рийной Солман и Тынисом Палтсом и содержало жалобы на Лавли Перлинг и Сийма Кийслера. Второе подписано Мартом Маастиком, которому не нравится деятельность Тыниса Конса, Сийма Кийслера и Кристьяна Ванаселья.

Перлинг, Кийслер, Конс и Ванаселья являются ключевыми фигурами внутрипартийного объединения "Правые", которые публично оппонируют центральной линии и политике, проводимой лидером партии Хелиром-Валдором Сеэдером, отмечает rus.err.

В половине десятого вечера партия распространила пресс-релиз, в котором сообщается о еще одном исключенном - Харри Раудвере. Как пояснил председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер, позиция Раудвере по вопросу войны в Украине противоречила позиции партии.