Страны Балтии заключили соглашение об отключении от российской электросети ранее 2025 года

Отключение стран Балтии от сети электроснабжения БРЭЛЛ, соединяющей Латвию, Литву и Эстонию с Белоруссией и Россией, ранее было запланировано на 2025 год, напоминает латвийский "Дельфи".

Как рассказала Индриксоне, с Эстонией и Литвой удалось договориться о том, что не стоит тянуть с проектом синхронизации до 2025 года, это можно сделать и раньше.

"Министр [экономики] [Янис Витенбергс] обратился за поддержкой к Европе, чтобы эти решения можно было реализовать быстрее", — сказала Индриксоне.

Она отметила, что на преждевременное отключение также потребуется дополнительное финансирование, но уже сейчас это обеспечит гораздо более высокую безопасность электроснабжения.

Как уже сообщалось, Латвия, Литва и Эстония вместе с Россией и Белоруссией до сих пор работают в постсоветской системе БРЭЛЛ, в которой частота централизованно регулируется из России. Присоединение к континентальным европейским сетям, которое позволит энергосистемам стран Балтии работать в синхронном режиме с Польшей, Германией и другими странами Европы, предусмотрено не позднее 2025 года.