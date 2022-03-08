Кая Каллас на встрече с Блинкеном: надо сделать дополнительные шаги, чтобы остановить путинскую военную машину

Премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что изменившаяся ситуация с безопасностью требует, чтобы сама Эстония и НАТО быстро к ней адаптировались. ”Эстония существенно увеличила свои расходы на оборону. К 2023 году мы поднимем расходы на оборону до 2,44% от ВВП”, — сказала Каллас. Премьер-министр добавила, что и НАТО необходимо сделать дополнительные шаги по укреплению безопасности в нашем регионе. ”Я поблагодарила Соединенные Штаты Америки за их быстрые решения по укреплению безопасности Европы, но подчеркнула в разговоре с госсекретарем Блинкеном, что в Балтийском регионе необходимо обеспечить постоянное и сильное присутствие НАТО”, — сказала Каллас.

Также премьер-министр Каллас отметила, что масштабная агрессия России против Украины по-прежнему требует от нас оказания Украине политической, экономической и военной поддержки.

”Украинцы храбро сражаются за свою родину. То, в чем они сейчас больше всего нуждаются, это наша военная помощь. Здесь участие и помощь Америки были и остаются сверхважным фактором”, — сказала Каллас. ”Эстония вместе с Соединенными Штатами Америки были в числе первых, кто оказал Украине военную поддержку до начала полномасштабной войны”, — добавила Каллас.

Премьер-министр отметила, что мы должны, к сожалению, быть готовы к долговременному кризису, и самое трудное еще впереди. ”Поэтому нам в дополнение к уже принятым быстрым и взвешенным решениям необходимо сделать дополнительные шаги, чтобы остановить путинскую военную машину”, — сказала она. ”Мы должны закрыть доступ всех российских и белорусских банков к системе международных платежей SWIFT, а также ограничить возможность использования криптовалюты. Мы закрыли свое воздушное пространство для российских воздушных судов, а в качестве следующего шага нам надо закрыть свои порты”, — пояснила Каллас.

Премьер-министр Каллас поблагодарила госсекретаря Блинкена и администрацию Соединенных Штатов Америки за их усилия по обеспечению единства союзников и партнеров. ”Наше единство и масштаб общих решений дают ясный сигнал о прочности нашей демократии”, — сказала она. Премьер-министр добавила, что мы наблюдаем очень серьезные изменения в отношении Европы к России. ”Теперь нам всем нужно стратегическое терпение, чтобы удержать уже достигнутое и быть готовыми к применению дополнительных ограничительных мер в отношении России”, — отметила она.