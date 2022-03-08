Алар Карис: сегодняшняя Россия даже с плохой армией способна творить ужасное зло

Вопросы будут непростые, потому что время непростое.

- Согласен. На непростые вопросы нужно давать простые ответы.

Начну с вопроса, который заботит меня лично. Вчера в Тартуском университете прошло заседание, по итогам которого университет решил не приглашать в будущем учебном году абитуриентов из России и Беларуси. Допускаю, что это связано с трудностями оплаты обучения. Но для меня это означает, что даже оппозиционно настроенные российские студенты не смогут покинуть страну. Это справедливо? И хороший ли это сигнал для других заведений?

- Да, я прочитал эту новость вчера в Delfi, но пока не успел обсудить это с ректором, чтобы понять, что за этим стояло. Очевидно, что в такие сложные времена могут приниматься решения, которые на данный момент кажутся правильными, но в долгосрочной перспективе нуждаются в пересмотре и корректировке. Моя личная позиция заключается в том, что, глядя на происходящее в России, мы видим, что именно многие молодые люди — которым откуда-то все же удается получать правдивую информацию — выходят на улицу протестовать против войны.