08.03.2022, 16:06
Полиция просит помощи в поисках 17-летней девушки
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 17-летней Марелле, которая ушла из своего дома в Пылтсамаа и до сих пор не вернулась.
Близким удалось выйти с девушкой на короткий контакт в социальных сетях, но она отказалась вернуться домой и открывать свое местонахождение. В то же время, по словам близких, без посторонней помощи Марелле может попасть в беду.
Полиция подозревает, что девушка может находиться в районе Тарту или Пярну, но не исключается и другой регион. При уходе из дома была одета в темно-зеленую куртку с меховым воротником.
Если вы видели разыскиваемую девушку или знаете, где она может находиться, полиция просит сообщить эту информацию по телефону 112.