Полиция просит помощи в поисках 17-летней девушки

Близким удалось выйти с девушкой на короткий контакт в социальных сетях, но она отказалась вернуться домой и открывать свое местонахождение. В то же время, по словам близких, без посторонней помощи Марелле может попасть в беду.

Полиция подозревает, что девушка может находиться в районе Тарту или Пярну, но не исключается и другой регион. При уходе из дома была одета в темно-зеленую куртку с меховым воротником.

Если вы видели разыскиваемую девушку или знаете, где она может находиться, полиция просит сообщить эту информацию по телефону 112.