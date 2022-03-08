Экономика
08.03.2022, 15:56

Уже почти 700 работодателей готовы предложить работу беженцам из Украины

 
Инга Лилль
Инга Лилль inga.lill@ekspressmeedia.ee
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Shutterstock

Согласно данным Кассы по безработице, почти 700 работодателей заявили о своей готовности предоставить работу украинским беженцам. Но на данном этапе еще слишком рано оценивать фактическое количество ищущих работу.

"Создана специальная электронная среда, где есть список всех работодателей и предложений о работе для беженцев, прибывших сюда из Украины. Это сделано для них и только для них", — подчеркнула Ливия Лаас, руководитель отдела по взаимодействию с работодателями Кассы по безработице. По ее словам наличие конкретного места, где украинцы могут узнать о предназначенных для них предложениях о работе на английском и русском языках, очень важно.

Лаас отметила, что работодатели должны вводить как можно больше информации о себе и предлагаемых ими вакансиях. "Недостаточно просто зарегистрироваться и указать свое название. Большинство людей, приезжающих из Украины, не имеют представления о нашем рынке труда, и поэтому принимают решения на основе имеющейся информации", — сказала Лаас.

RusDelfi
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