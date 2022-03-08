Уже почти 700 работодателей готовы предложить работу беженцам из Украины

"Создана специальная электронная среда, где есть список всех работодателей и предложений о работе для беженцев, прибывших сюда из Украины. Это сделано для них и только для них", — подчеркнула Ливия Лаас, руководитель отдела по взаимодействию с работодателями Кассы по безработице. По ее словам наличие конкретного места, где украинцы могут узнать о предназначенных для них предложениях о работе на английском и русском языках, очень важно.

Лаас отметила, что работодатели должны вводить как можно больше информации о себе и предлагаемых ими вакансиях. "Недостаточно просто зарегистрироваться и указать свое название. Большинство людей, приезжающих из Украины, не имеют представления о нашем рынке труда, и поэтому принимают решения на основе имеющейся информации", — сказала Лаас.