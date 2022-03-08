Суд оставил в силе лишение Мадисона статуса помощника полицейского

Яак Мадисона обжаловал в суде решение Департамента полиции и погранохраны (PPA), который 23.03 2021 года освободил его от статуса помощника полицейского ввиду ненадлежащего поведения.

Основанием для такого решения послужило интервью, которое Мадисон дал на портале Objektiiv в январе 2021 года, в котором призывал людей нарушать общественный порядок. Подробнее о скандальном интервью вы можете прочитать здесь.

Суд установил, что выражения, использовавшиеся политиком, не подходят для помощника полицейского, который в силу своего статуса должен тщательно выбирать выражения или сообщения при публичных выступлениях, приводит мотивировку решения суда rus.err.

По оценке административного суда, помощник полицейского, который является представителем государственной власти, должен обладать безупречным поведением и подавать пример другим, как при исполнении своих обязанностей, так и вне их (например, при публичных выступлениях/дискуссиях и т.д.).

Решение Таллиннского административного суда, отклонившего жалобу Мадисона, можно в течение 30 дней оспорить в вышестоящем (окружном) суде.