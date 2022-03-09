"Мы больше не можем близко общаться с родителями". Как жители Эстонии ссорятся с родными по поводу войны в Украине

”Толчком к конфликту послужило то, что мы вообще начали обсуждать политику. С тех пор мы больше не можем достаточно близко общаться: это существенно снизило близость нашего контакта с родственниками. Теперь мы общаемся реже, не затрагивает тему политики. Нет чувства семейного единения. Мы общаемся на уровне ”привет-пока”. Я присылаю фотографии ребенка, потому что я родила его здесь, в Эстонии, и мои родители до сих пор его не видели. В то же время они не хотят приезжать сюда, чтобы познакомиться с внуком, потому они считают, что весь Запад настроен против русских, и Эстония — часть русофобного общества”, — с горечью рассказывает Екатерина.