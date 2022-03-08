Telia приостановила трансляцию еще одного российского канала, пропагандирующего войну

Канал РБК, который раньше круглосуточно занимался экономическими новостями, в последние несколько дней сосредоточился исключительно на оправдании военных действий России в Украине. Среди прочего, он транслировал все пресс-конференции Министерства обороны России.

Пресс-секретарь Telia Eesti Райго Нойдорф рассказал Forté, что РБК, скорее всего, попадет под те же ограничения, что и телеканалы, ретрансляция которых была запрещена 24 февраля Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

"Мы проинформировали TTJA об этой ситуации и считаем весьма вероятным, что в ближайшем будущем можно ожидать и шагов регулятора по запрету ретрансляции этого канала. В текущем контексте и с учетом ситуации в Украине мы ввели превентивное ограничение в качестве исключительной меры", — сказал Нойдорф.

На сегодняшний день постановлением Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) от 24 февраля в Эстонии запрещена ретрансляция российских телеканалов РТР Планета, НТВ Мир и НТВ Мир Балтика, Россия 24, Беларусь 24 и TV Centre International (TVCI).

Департамент объясняет это тем, что эти каналы транслировали "речь или часть речи президента России в контексте разжигания ненависти к украинцам и оправдания нарушений международного права и военной агрессии". Эти трансляции являются угрозой общественной и национальной безопасности.

В постановление TTJA по какой-то причине не попал только телеканал РБК (rbc.ru). Как сообщили в департаменте, они в курсе ситуации и сейчас анализируют содержимое канала. Также специалисты активно мониторят другие русскоязычные каналы.

Часть каналов была закрыты по указу Бюро данных по отмыванию денег. Речь идет о Первом канале, 5TV (Petersburg — Channel Five), CTC Media, REN TV и Канал 78, Дом кино, Дом кино Премиум, Музыка Первого, Время, Телекафе, Бобёр, О!, Поехали!, Победа, Катюша и Карусель.

Закрытие этих каналов связано с тем, что они контролируются находящимся под санкциями ЕС Банком "Россия”.