Злоумышленники проникли в церковь, киоск и на стройку

В Тискре аналитика видеоохраны зарегистрировала движение на территории стройки: трое молодых людей шли к теплякам. Их лица скрывали маски, в руках у одного из них был лом. Мужчины заглядывали во все окна тепляков подряд, но когда вскоре на место прибыли патрульный экипаж и полиция, найти кого-либо на территории не удалось.

Мобильная видеоохрана G4S передала сигнал взлома, зафиксированный в одной из таллиннских церквей. В запрещенной зоне были обнаружены два молодых человека, забравшихся на леса. Прибывшие на место происшествия патрульные экипажи спугнули злоумышленников, но поймать их не удалось.

В Кохтла-Ярве отреагировавший на сигнал взлома патрульный экипаж обнаружил, что в одном из киосков взломаны рольставни и разбита витрина. Охранник не увидел в округе подозрительных лиц, вызванная на место происшествия полиция зарегистрировала инцидент. По предварительным данным, из киоска ничего не пропало.

”К сожалению, число взломов действительно вызывает тревогу, но эти случаи наглядно показали, насколько важны охранная система и быстрое реагирование на сигналы тревоги. Разумеется, неприятно, когда возникает необходимость менять сломанные окна или дверь, но, к счастью, в вышеупомянутых случаях этим ущерб и ограничился”, — сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.