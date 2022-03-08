ФОТО | У центра приема беженцев выстроилась очередь. Таллиннцы угостили украинцев чаем и пирожками

По состоянию на 6 марта в Эстонию прибыло 5607 военных беженцев из Украины. По словам руководителя Pagulasabi MTÜ Ану Вилтроп, большинство из них, вероятно, находится в Таллинне.

Анете Томинг рассказала в Instagram, что принесла беженцам сумку с теплой одеждой, которую сразу же разобрали. Также женщину купила в Rimi пирожки, которые тоже быстро ”ушли”.

Со стороны города ситуацию координировала МуПо. По словам руководителя Департамента муниципальной полиции Айвара Тоомпере, сегодняшняя ситуация была экстренной, поскольку о многих прибывших у них не было предварительной информации. По его словам, дело в том, что в центр пришли много украинцев, которые уже живут и работают в Эстонии, но сюда приехали их жены и дети. ”Раньше украинские строители жили вместе в одной квартире, но когда приезжает семья, то необходимо новое жилье, поэтому они хотят зарегистрироваться”, — пояснил Тоомпере.

Почему городские власти не поставили для беженцев во дворе палатку с едой и питьем? По словам Тоомпере, за полчаса это не делается, к тому же, проблема была так быстро решена, что необходимость отпала.

”Сегодня мы имели дело со стечением обстоятельств, пришло несколько автобусов, нескоординированно, — пояснил представитель ведомства. — Надеюсь, ситуация больше не повторится”.

Около 21:00 в соцсетях начала распространяться информация о том, что МуПо прогоняет активистов от здания.

Тоомпере парировал, что участников попросили уйти, а не разгоняли. Он сказал, что не было смысла продолжать стоять там и мерзнуть, поскольку если ночью и прибудут беженцы, то внутри им непременно предложат еду и другую помощь.

В дальнейшем дежурный центра будет напрямую получать информацию с границы о том, когда и сколько беженцев прибудет. ”Мы готовы 24/7 и примем всех, кто сюда приедет”, — заверил Тоомпере.