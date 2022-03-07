AS Tavid о золотой лихорадке: наш склад почти пуст, заводы не успевают нарастить производство

По словам Анонена, спрос на золото как в Эстонии, так и в других десяти странах, где работает Tavid/Tavex grupp, за последние 10 дней значительно вырос.

"Спрос вырос в разы, мы были вынуждены прекратить, надеемся временно, продажу определенного товара, потому что наш склад почти пуст, а заводы не способны достаточно быстро нарастить производство. В свою очередь время требует и транспорт", — отметил он.

Как пояснил Атонен, интерес людей к золоту подняла война в нашем регионе, которая увеличивает в обществе неуверенность.