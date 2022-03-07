07.03.2022, 20:38
AS Tavid о золотой лихорадке: наш склад почти пуст, заводы не успевают нарастить производство
FOTO: ÕHTULEHT | TEET MALSROOS
Член правления компании Tavid и руководитель отдела по операциям с золотом Меэлис Атонен сообщил изданию Ärileht, что интерес клиентов к золоту сильно вырос.
По словам Анонена, спрос на золото как в Эстонии, так и в других десяти странах, где работает Tavid/Tavex grupp, за последние 10 дней значительно вырос.
"Спрос вырос в разы, мы были вынуждены прекратить, надеемся временно, продажу определенного товара, потому что наш склад почти пуст, а заводы не способны достаточно быстро нарастить производство. В свою очередь время требует и транспорт", — отметил он.
Как пояснил Атонен, интерес людей к золоту подняла война в нашем регионе, которая увеличивает в обществе неуверенность.