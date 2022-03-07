Кая Каллас на встрече с премьером Финляндии: необходимо продолжать изолировать Россию

По словам премьер-министра Каи Каллас масштабная военная атака России против Украины изменила наш мир и прежние представления, и у нас должна быть готовность обеспечивать безопасность нашего региона в условиях новой реальности. ”Эстония, как и Финляндия имеет крепкую обороноспособность, базирующуюся на срочной службе и резервистах. Обороноспособность Эстонии укрепляет также принцип коллективной безопасности НАТО. В новых условиях необходимо укреплять сотрудничество для улучшения безопасности обоих наших государств”, — сказала Каллас, по словам которой у Финляндии нет в НАТО друга ближе Эстонии. ”Именно изменившаяся до неузнаваемости ситуация с безопасностью заставляет друзей и соседей еще активнее сотрудничать”, — добавила она.

По словам премьер-министра Каллас, страдания, которые мы видим всего в тысяче километров от нас в Украине, потрясают. ”Именно гражданское население оказалось на передовой объявленной Путиным войны: окружают крупные города, население не может их безопасно покинуть. Это влечет за собой гуманитарную катастрофу”, — сказала Каллас.

Премьер-министр сказала, что наш сосед стал изгоем, и жизнь рядом с таким государством требует быстрой адаптации, а также плана в долгой перспективе. В первую очередь мы должны обеспечить поддержку и надежду народу Украины и ее руководителям в это жестокое время. ”Очень важна ясная перспектива присоединения к ЕС. Сегодня это наш моральный долг. Рада, что и Европейский парламент недавно призвал дать Украине статус кандидата в Европейский союз”, — сказала Каллас.

Также, по словам премьер-министра Каи Каллас, Украине срочно нужна военная помощь, чтобы она могла защищаться от агрессора. ”Примерно 30 государств решили оказать Украине военную помощь оборонного назначения. Это историческое число. Я рада, что и Финляндия приняла это веское решение”, — отметила Каллас.