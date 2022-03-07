Кая Каллас на встрече с премьером Финляндии: необходимо продолжать изолировать Россию
Премьер-министр Кая Каллас встретилась сегодня с находящейся в Эстонии с визитом премьер-министром Финляндии Санной Марин, чтобы обсудить адаптацию к изменившейся ситуации с безопасностью, поддержку Украины и укрепление сотрудничества Эстонии и Финляндии.
По словам премьер-министра Каи Каллас масштабная военная атака России против Украины изменила наш мир и прежние представления, и у нас должна быть готовность обеспечивать безопасность нашего региона в условиях новой реальности. ”Эстония, как и Финляндия имеет крепкую обороноспособность, базирующуюся на срочной службе и резервистах. Обороноспособность Эстонии укрепляет также принцип коллективной безопасности НАТО. В новых условиях необходимо укреплять сотрудничество для улучшения безопасности обоих наших государств”, — сказала Каллас, по словам которой у Финляндии нет в НАТО друга ближе Эстонии. ”Именно изменившаяся до неузнаваемости ситуация с безопасностью заставляет друзей и соседей еще активнее сотрудничать”, — добавила она.
По словам премьер-министра Каллас, страдания, которые мы видим всего в тысяче километров от нас в Украине, потрясают. ”Именно гражданское население оказалось на передовой объявленной Путиным войны: окружают крупные города, население не может их безопасно покинуть. Это влечет за собой гуманитарную катастрофу”, — сказала Каллас.
Премьер-министр сказала, что наш сосед стал изгоем, и жизнь рядом с таким государством требует быстрой адаптации, а также плана в долгой перспективе. В первую очередь мы должны обеспечить поддержку и надежду народу Украины и ее руководителям в это жестокое время. ”Очень важна ясная перспектива присоединения к ЕС. Сегодня это наш моральный долг. Рада, что и Европейский парламент недавно призвал дать Украине статус кандидата в Европейский союз”, — сказала Каллас.
Также, по словам премьер-министра Каи Каллас, Украине срочно нужна военная помощь, чтобы она могла защищаться от агрессора. ”Примерно 30 государств решили оказать Украине военную помощь оборонного назначения. Это историческое число. Я рада, что и Финляндия приняла это веское решение”, — отметила Каллас.
Она подчеркнула, что одновременно необходимо продолжать изолировать Россию, а также ее соучастника в агрессии Беларусь от свободного мира. ”Наши совместные решения на уровне Европейского союза, касающиеся политической, военной и экономической изоляции России, имели исторический масштаб. Необходимо отметить, что двигателями этого процесса были не только правительства. Очень многие компании, спортивные и культурные организации приняли решение разорвать отношения с Россией и приостановить свою деятельность на ее территории”, — сказала она.
Каллас отметила также, что агрессия России против Украины влияет также на жителей Эстонии и нашу экономику. ”Мы должны быть готовы к длительному противостоянию, и нас неизбежно ждут трудные времени. Но это та цена, которую мы должны заплатить за свободу и демократию”, — сказала она.
Премьер-министр Каллас отметила также сотрудничество к сфере энергетики и сказала, что мы должны совместными усилиями уменьшить нашу энергетическую зависимость от России. ”Вместе с Финляндией мы можем многое сделать в нашем регионе: например, инвестировать больше средств в возобновляемую энергию, быстрое строительство морских кабелей в Балтийском море и создание парков ветрогенераторов, чтобы держать цены для потребителей на как можно более низком уровне”, — сказала она. ”Надеюсь, что нам удастся быстро продвигаться вперед с развитием проекта Estlink 3, чтобы завершить его не позднее 2030 года. Мы также хотим быстро заключить соглашение о солидарности в сфере газоснабжения, чтобы быть готовыми взаимно помогать друг другу в ситуации, когда российский газ больше не будет поступать на наш рынок или будет поступать в недостаточном количестве”, — добавила Каллас.
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