Владелец торговой сети Олег Гросс советует жителям Эстонии покупать дешевые товары в Lidl
Владелец сети магазинов Grossi Олег Гросс говорит в интервью rus.err, что розничная торговля не является в Эстонии прибыльным бизнесом. Так как основные продукты питания в Эстонии продают ниже себестоимости, он рекомендует покупать в открывшихся на прошлой неделе магазинах Lidl именно льготную продукцию.
В магазинах Grossi продаются российские товары?
"В наших магазинах продаются. И я хочу сказать, что из России мы ничего не привозим, а с Украиной у нас прямые контакты. К этой весне у нас был заключен договор о производстве углей для гриля, но мы от него отказались, мы ни цента больше не переведем России. Но то, за что уже было заплачено и имеет ценность, мы выбрасывать не будем".
Олег Гросс также ответил на вопрос о низких ценах на некоторые товары в сети Lidl.
"Думаю, жители Эстонии настолько умны, что будут покупать там только те товары, за которые Lidl прилично доплачивает. Я советую всем, берите больше.
Сейчас я их прорекламирую. Водка стоит 3.90, а государственные акцизы составляют 5 евро. Очень здорово, что они сейчас платят Эстонскому государству пять евро и продают бутылку водки за 3,90. Вперед!"