Владелец торговой сети Олег Гросс советует жителям Эстонии покупать дешевые товары в Lidl

"В наших магазинах продаются. И я хочу сказать, что из России мы ничего не привозим, а с Украиной у нас прямые контакты. К этой весне у нас был заключен договор о производстве углей для гриля, но мы от него отказались, мы ни цента больше не переведем России. Но то, за что уже было заплачено и имеет ценность, мы выбрасывать не будем".