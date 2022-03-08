Кто и зачем распространяет фейки об агрессивном поведении беженцев с Украины?

А в результате всей этой шумихи в сентябре 2017 г. финансируемая Кремлём партия "Альтернатива для Германии" победила на выборах в Рейхстаг, получив более 90 мест. Хотя на предыдущих выборах у партии не было ни одного мандата. И победила партия потому, что всю свою предвыборную кампанию построила на борьбе с политикой по привлечению мигрантов в Германию. Ужас немцев перед мигрантами конвертировался в депутатские мандаты. Стоит ли говорить, что и сегодня АдГ отрабатывает заказ и служит рупором Кремля в Рейхстаге.

Впервые СВР провёл успешную информационную операцию в Германии в 2016/2017 г. В январе 2016 г. все немцы были потрясены массовым изнасилованием женщин в Берлине и Кёльне мигрантами из арабских стран. Никого почему-то не удивило, что насильниками выступили долго живущие в Германии выходцы из Северной Африки, хорошо знакомые с традициями Германии, но вдруг решившие их нарушить. К тому же в Берлине и Кёльне к месту преступления мигранты прибывали организованно, небольшими группами. Потом, объединившись в отряд в 1000 человек, они напали на немецких женщин. Позже полиция выяснила, что случаев насилия было около 600, но это были домогательства, а не изнасилования как таковые. Однако в прессе раздувались слухи, что зверскому изнасилованию подверглись тысячи женщин. Российские медиа посвящали этим событиям целые сюжеты в прайм-тайм.

Когда я об этом написал сегодня в комментарии, некая Светлана Быстрякова просто головой о компьютер стала биться, требуя доказательств. Не знаю, уцелел ли её мыслительный аппарат, но хочу ответить не этой нервной даме, а всем любопытствующим: неопровержимые доказательства будут представлены на заседании Международного трибунала в Гааге, расследующем военные преступления экс-президента России Владимира Путина. Я же хочу поделиться своими соображениями.

Я эту тему мониторю уже более недели, потому как профессионально занимался вопросом использования медиа для информационной подрывной работы российских спецслужб против стран Запада. Соответствующая публикация имеется. Потому могу смело утверждать: в истории с дискредитацией украинских беженцев почерк управления специальных информационных операций Службы внешней разведки России абсолютно узнаваем.

Вот и сегодня кампания дезинформации об украинских мигрантах строится по схожим лекалам. В сетях распространяются жуткие слухи об избиении "украинским мигрантом" старушки в автобусе №73. В группе ”Таллиннцы” я уже читал о ”наглом украинском беженце”, который в кафе на автозаправке требовал от эстонцев говорить с ним по-украински. Истерика набирает обороты. Раздаются призывы дать отпор ”непрошенным гостям”. Делаются отважные заявления, типа ”я не стану смотреть, как приезжие обижают мою женщину!”.

Почему я думаю, что эта кампания носит организованный характер.

1. Первоисточник о ”наглых беженцах с Украины” — российские социальные сети. Именно там появились первые сообщения о непозволительном поведении беженцев в Польше и Молдове, где они, якобы, требовали проживания на виллах с бассейном и прочей роскоши. В социальных сетях были созданы группы ”Европа против беженцев”, где постились одни и те же видео со свидетельствами ”очевидцев”. В обсуждениях выдвигались разные конспирологические версии, вплоть до того, что именно сами украинцы начали войну, чтобы получить возможность уехать из Украины и получить доступ к европейской социальной поддержке.

2. Посты с дезинформацией об украинских беженцах в социальных сетях Эстонии распространяют те же самые люди или тролли, что ранее поддерживали Трампа и обвиняли Байден в краже победы; потом боролись против вакцинации; затем кричали о катастрофе с ценами на электроэнергию, в связи с чем предлагали Эстонии выйти из НАТО и дружить с Россией. Ранее эти же блогеры каждый дружеский жест в сторону Украины со стороны правительства Эстонии встречали криком и топотом. Теперь настал черёд борьбы с беженцами. Понятно, что открыто поддержать Путина в войне с Украиной они всё же боятся, зато всю ненависть к Украине выплёскивают на её вынужденных бежать от войны граждан.

3. Анализ текстов с критикой в адрес украинских беженцев выявил следующие закономерности, что позволяет отнести эти сообщения к разряду фейков:

- сообщения о происшествиях не сопровождаются указанием точной даты и места события;

- нет свидетельств происшествия в виде документов, фото и видео;

- нет подлинных имён участников ”инцидентов”;

- нет прямых свидетельств, есть ссылки на анонимные источники ”однамояподругасказала…”;

- нет достоверных подтверждений, что участниками инцидентов были именно украинские беженцы: ”по говору поняла”, ”он сам сказал”, ”как я поняла…”;

- если верить сообщениям в соцсетях, то украинские беженцы уже получили работу во многих учреждениях, хотя на самом деле только происходит оформление их статуса пребывания в Эстонии;

- апелляция к неопределённому кругу лиц вместо обращения в полицию: ”Люди! Чё это деется! Как дальше жить будем?!”;

- имеются широкие ложные обобщения: ”для нас скоро места в Эстонии не останется”, ”были рабами у эстонцев, теперь будем рабами у украинцев”, ”скоро останемся без работы и сами уедем”;

- отсутствие позитивного контекста, сочувствия и альтернативных оценок, абсолютное доминирование негативного отношения к беженцам из Украины.

Цель этой кампании абсолютно ясна: сформировать негативный имидж беженцев с Украины, чтобы исключить доверие к их информации о реальной ситуации в Украине, где в результате российской агрессии разрушаются города и гибнут мирные граждане. Кроме того, враждебное отношение к украинским беженцам может спровоцировать политическую нестабильность в странах, принимающих перемещённых в результате военных действий лиц.

И очень жаль, что группа ”Таллиннцы” используется российскими спецслужбами для распространения дезинформации".