05.03.2022, 13:59
Полиция Эстонии: распространяющиеся в соцсетях сообщения о нападениях на людей по национальному признаку — НЕПРАВДА!
ФОТО: Photo by visuals on Unsplash
В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что якобы в последние дни в Эстонии были нападения на людей на национальной почве. Это неправда. Цель создателей такой ложной информации – расколоть местных жителей и уменьшить наше чувство безопасности.
В нынешнее трудное время мы должны поддерживать друг друга, а в социальных сетях быть внимательными и относиться критично к источнику информации.
Некоторые советы:
- В социальных сетях подавайте жалобы (рапорты) на ложную информацию и блокируйте такие сообщения
- Передавайте информацию о таких сообщениях веб-полицейским
- Поддерживайте достоверные источники, распространяйте проверенную информацию
- Если вы критикуете информацию, иллюстрируйте скриншотом, а не ссылкой
- Поддерживайте и цените свободную прессу
- Если видите, что кому-то нужна помощь, сразу звоните на 112.
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