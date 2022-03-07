Премьер-министр Финляндии в Таллинне: по членству в НАТО должны пройти обстоятельные дебаты

Выступая на пресс-конференции, Кая Каллас отметила, что в Эстонии внимательно следят за дебатами в Финляндии по вопросу членства в НАТО. Вторжение России в Украину требует от стран-соседей быстрой реакции. Требуется оказать всевозможную поддержку народу и руководству Украины, такой поддержкой стала бы и ясная перспектива присоединения к ЕС.

По словам Каллас, мы должны быть готовы к длительному противостоянию и трудным временам, но это — та цена, которую мы должны заплатить за демократию и свободу. Нашей целью должно быть также снижение энергозависимости Европы.

Санна Марин отметила особоый характер отношений между Финляндией и Эстонией. Обе страны осудили военные действия России против Украины и всемерно поддержали эту страну.

Финский премьер подчеркнула, что ситуация в сфере европейской безопасности радикально изменилась, мы должны понять, как действовать в этой ситуации, как укреплять сотрудничество. "Мы-партнеры НАТО, мы усилили сотрудничество, и будем его еще больше укреплять".

Отвечая на вопрос, когда Финляндия присоединится к НАТО, Марин ответила, что по этой теме будут проведены основательные дебаты в парламенте. Эта тема должна быть обсуждена с разных сторон — как военной, так и экономической.

Журналист из финского издания Iltalehti спросил у Каи Каллас: есть ли у нее какой-то месседж для финского народа. Эстонский премьер ответила: "Если у вас есть сомнения, что вхождение в НАТО ослабит вашу оборону, то заверяю на опыте Эстонии — это не так. НАТО ничего не заменяет, а лишь дополняет имеющуюся оборонительную готовность".

На вопрос Delfi о сроках, которые могут потребоваться Финляндии для вступления в НАТО, от финского премьера был довольно общий ответ — она считает, что решение данного вопроса не предполагает спешки. "Прежде всего — сейчас для безопасности Финляндии нет явной угрозы. Конечно, ситуация меняется, меняется и мнение финнов. Но мы обсудим это в парламенте, с президентом, в правительстве. Все партии должны это для себя продумать".