Эстонская военная разведка: в России ограничивают свободу передвижения резервистов - военное положение, вероятно, не за горами

"Отмечается ограничение свободы передвижения внутри страны призывников-резервистов. Реквизируются гражданские транспортные средства. Очереди на переход границы заметно удлинились, в том числе из-за ужесточения пограничного контроля", - сообщил разведцентр в сегодняшнем рапорте.

По оценке центра, президент России Владимир Путин по-прежнему исходит из максималистских целей в отношении Украины: безоговорочная капитуляция. Так как вооруженные силы понесли массовые потери как в технике, так и в живой силе, командование российской армии отчаянно пытается сформировать дополнительные подразделения для отправки в Украину.

"Ясно, что цель операции - не только разгром украинских вооруженных сил и государственный переворот, но и раздробление государства и подчинение его себе", - считают аналитики разведцентра.

Что касается военных действий в Украине, то в течение последних суток российские вооруженные силы атаковали преимущественно гражданскую инфраструктуру.

Созданные в результате переговоров двух стран гуманитарные коридоры пока оказались неработающими, так как Россия неоднократно нарушала режим прекращения огня.

Что происходит в захваченных российской армией городах? Сегодня в полдень жители Мелитополя (Юго-Восток Украины) вышли на улицы и стали петь песни в поддержку Украины (источник Mihailo Fedorov/Telegram):

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