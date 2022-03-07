В Эстонии начались учения противовоздушной обороны

”Мы упражняемся в отражении авиационных и ракетных ударов, — пояснил командир 164-й артиллерийской бригады ПВО США полковник Патрик Томсон (Patrick Thompson) — Подобные совместные занятия помогают улучшить взаимодействия между союзниками и нашими партнерами”.

В ходе учений командование противовоздушной и противоракетной обороны 10-й армии (10th AMMD) США проведет боевые стрельбы из комплексов ПВО Stinger, установленных на мультифункциональную бронированную платформу Stryker.

Также в маневрах принимают участие полк ПВО Финляндии, части ПВО США, Великобритании и Эстонии, истребители ВВС Бельгии, Польши и Великобритании, а также учебно-тренировочные самолеты L-39 и транспортные самолеты M28 ВВС Эстонии. Совместными занятиями руководят эстонские военнослужащие.

”Столь сложными и комплексными учениями наши специалисты ПВО руководят впервые. В этих маневрах будут задействованы средства ПВО малой и средней дальности, противотанковые комплексы, ракеты типа Hellfire, системы связи разных стран и вспомогательные летательные аппараты, — пояснил командир батальона ПВО подполковник Танель Лелов. — Эти учения позволят проверить работоспособность наших процедур, а также узнать цену нашим навыкам и знаниям”.

От Финляндии в маневрах принимает участие полк, оснащенный комплексами ПВО средней дальности NASAMS. Эстонское подразделение оснащено ракетными системами Mistral, части США комплексами ПВО на платформе Stryker, а входящая в состав боевой группы НАТО 1-й пехотной бригады Сил обороны часть ПВО Великобритании укомплектована установками Stormer.

Saber strike — серия учений, которая проводится под эгидой США с 2010 года. Маневры начались 28 февраля в немецком Визбадене, после чего американские войска выдвинулись на полигоны в Эстонии, Латвии, Литве, Германии, Польше и Чехии. В общей сложности в маневрах задействовано около 13 000 человек из 13 стран.

В этом году учения проводятся зимой, что позволяет отработать взаимодействие войск в сложных условиях. Маневры предполагают проведение боевых стрельб, переброску войск железнодорожным транспортом, отработку дозаправки в воздухе, а также занятий по противовоздушной обороне и нанесению ударов с воздуха.