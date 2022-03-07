Глава Продуктового банка о российских товарах: просто невероятно, что пригодные в пищу продукты скорее уберут на склад, чем отдадут нам

”Prisma прислали большое количество чая, конфет и зефира, также немного селедки было тоже от них, вроде бы. Насколько я знаю, нам передали товары, которые уже были выложены на полки в магазинах, а не лежали на складе. Bolt отдал нам все бутылки воды Боржоми. Другие торговые сети до сих пор не сделали пожертвований Таллиннскому продуктовому банку”, — прокомментировала Оякиви.

По словам руководительницы Продуктового банка, она понимает решение прекратить закупку товаров российского и белорусского производства, однако приостановка продаж или выброс этих продуктов, по её оценке, абсолютно непонятны. ”Мы имеем дело с полностью пригодными в пищу продуктами, которые уже давно оплачены заказчиком. Я бы выставила на продажу уже приобретенные товары. Кто хочет, тот купит. У кого нет желания, тот пройдёт мимо. А если не продаются, то их можно как минимум отдать нуждающимся”.