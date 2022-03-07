Экономика
07.03.2022, 15:30

Глава Продуктового банка о российских товарах: просто невероятно, что пригодные в пищу продукты скорее уберут на склад, чем отдадут нам

 
Эва-Лотта Киви
Rimi в центре Nautica, российские и белорусские товары.
Rimi в центре Nautica, российские и белорусские товары.
Foto: Sven Arbet

По словам руководительницы Продуктового банка (Toidupank) Агнес Оякиви, по состоянию на пятницу, из всех торговых сетей передала продукты банку только сеть магазинов Prisma.

”Prisma прислали большое количество чая, конфет и зефира, также немного селедки было тоже от них, вроде бы. Насколько я знаю, нам передали товары, которые уже были выложены на полки в магазинах, а не лежали на складе. Bolt отдал нам все бутылки воды Боржоми. Другие торговые сети до сих пор не сделали пожертвований Таллиннскому продуктовому банку”, — прокомментировала Оякиви.

По словам руководительницы Продуктового банка, она понимает решение прекратить закупку товаров российского и белорусского производства, однако приостановка продаж или выброс этих продуктов, по её оценке, абсолютно непонятны. ”Мы имеем дело с полностью пригодными в пищу продуктами, которые уже давно оплачены заказчиком. Я бы выставила на продажу уже приобретенные товары. Кто хочет, тот купит. У кого нет желания, тот пройдёт мимо. А если не продаются, то их можно как минимум отдать нуждающимся”.

RusDelfi
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