"Сказать, что сложно, это ничего не сказать". Популярный веганский ресторан в Таллинне переехал на новое место

"Не имея ни малейшего опыта в ресторанной сфере, мы попали в уникальное время для открытия своего места. Первые 2 года это была пандемия, а сейчас и вовсе война. Сказать, что сложно, это ничего не сказать. Пока возможно всеми возможными силами тянуть то, что мы так долго и усердно создаем, мы будем это делать. Хочется сказать огромное спасибо нашей команде, без этих людей не было бы ничего", — сообщило Delfi руководство ресторана.