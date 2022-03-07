"Сказать, что сложно, это ничего не сказать". Популярный веганский ресторан в Таллинне переехал на новое место
Первая в Эстонии веганская пиццерия и кофейня Commune Cafe снова распахнула свои двери, теперь уже на новом месте. В январе находившийся на Пярнуском шоссе ресторан временно закрылся.
"Не имея ни малейшего опыта в ресторанной сфере, мы попали в уникальное время для открытия своего места. Первые 2 года это была пандемия, а сейчас и вовсе война. Сказать, что сложно, это ничего не сказать. Пока возможно всеми возможными силами тянуть то, что мы так долго и усердно создаем, мы будем это делать. Хочется сказать огромное спасибо нашей команде, без этих людей не было бы ничего", — сообщило Delfi руководство ресторана.
Если Вы по какой-то причине еще не успели побывать в популярном веганском кафе Таллинна, то теперь это можно будет сделать со вторника по воскресение по новому адресу заведения на Пярну маантеэ, 20 в центре Таллинна.
Commune предлагает "лучшую пиццу в странах Балтии" с самодельным веганским сыром, специальный кофе от King Coffee Service x Rocket Bean, веганские десерты и отличную музыку.