"Комсомольская правда" в Северной Европе" приостанавливает выпуск: дистрибьюторы отказываются распространять газету

Как утверждает издатель, дистрибьюторы в Эстонии и Латвии отказались распространять свежий выпуск газеты. Причиной этих действий была названа акция поддержки Украины, в связи с чем из торговых сетей Эстонии и Латвии были изъяты все печатные издания, доставляемые из России и Беларуси.

Издательство SKP MEDIA, которое газету выпускает, отмечает, что по своей юрисдикции является эстонской медийной компанией и что со стороны государственных органов Эстонии и Латвии к ”Комсомольской правде” в Северной Европе” никогда не было никаких претензий.

В создавшихся условиях было принято решение приостановить с 9 марта 2022 года на неопределенный срок выпуск газеты ”Комсомольская правда” в Северной Европе”. С 6 марта 2022 года также прекращается оформление и продление подписки. У газеты более тысячи подписчиков, сообщает издатель.